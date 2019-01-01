Адмирал Х казино с высоким процентом отдачи и лучшими играми
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Регистрация и вход
Для того, чтобы попасть на наш конвейер миллионеров и заработать первые деньги в казино онлайн, посетителям достаточно нажать на клавишу «Быстрая регистрация» и определиться со своим стартовым бонусом:
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Затем новым игрокам нашего заведения нужно будет выбрать вариант регистрации: по телефону или по электронной почте. На этом этапе также необходимо выбрать одну представленных валют ставки: российский рубль, доллар США, казахстанский тенге, шведская крона.
Администрация казино оставляет за собой право затребовать документы клиента для подтверждения личности. Процедура верификации проводится для безопасности и казино Адмирал Икс, и самого любителя азарта. Вы можете пройти идентификацию на стартовом этапе или при выведении денежных выигрышей.
Личный кабинет
Для того, чтобы войти в Admiral X достаточно ввести логин и пароль, который мы выслали на указанную в процессе регистрации почту или номер мобильного телефона. Как только любители азарта авторизовались, они могут изучить функционал личного кабинета. Войти в него легко, ведь достаточно нажать на логин, который по стандарту будет выглядеть так: 9346526. Вы сможете запросить замену пароля и логина в самом кабинете.
В личном профиле отображается общая информация, включая ФИО, дату рождения и полный адрес. Другие вкладки содержат данные о подарках, настройки для смены старого пароля и информация о лотереи и количестве билетов.
Здесь же находятся еще два раздела: Достижения и Касса. Первый позволит ознакомиться с продвижением активного посетителя в рамках системы VIP-рейтингов. А второй раздел используется для пополнения счета и вывода выигрышей.
В Admiral X можно играть бесплатно и на деньги
Мы понимаем, что не каждый гость может сразу пополнить счет и играть на деньги в любимые игровые слоты. Потому на сайте имеется демонстративный режим запуска. Если вы пока еще не знаете, стоит ли начинать играть на деньги, используйте демо-слоты для ознакомления с функционалом.
Вы также сможете использовать бездепозит в незнакомых автоматах без потери личных средств. Не спешите запускать эмуляторы, в которых вы ранее не играли. Наши рекомендации позволят вам избежать финансовых потерь!
Бонусы Адмирал Х и VIP-уровни
Онлайн казино Адмирал-Х трепетно относится ко всем новым клиентам и не забывает о завсегдатаях, поощряя их бонусами и привилегиями программы VIP-уровней. Всего сейчас имеется 6 видов статусов:
Новобранец.
Помощник – выдается за 200 накопленных внутренних баллов.
Герой – за 500 баллов.
Супергерой – за 1000 баллов.
Капитан-Х – за 5000 баллов.
Адмирал-Х – 10 000 баллов.
За каждое повышение уровня выдаются различные бонусы депозитного и бездепозитного характера, а также привилегии в виде ускоренного вывода, помощи персонального менеджера и т.д. За детальной информацией о наградах обращайтесь в технический отдел нашего заведения, которые предоставит развернутый ответ. Здесь также имеются миссии, которые открываются с приобретением более высоких особых статусов.
Безопасность и надежность онлайн-казино
Наши руководители и персонал заведения придерживается всех норм и правил честной игры. Мы стараемся обеспечить посетителям максимальный комфорт и безопасную атмосферу, усердно работая над усовершенствованием площадки. Используемые защитные средства и техническая аппаратура гарантирует максимальную защиту от взлома аккаунта, сохранность и целостность личной информации, а также средств на балансе. Это достигается применением шифрования данных с помощью технологии SSL, позволяющей обезопасить важную информацию от хакеров.
Стоит также отметить наличие лицензионных документов Игорной комиссии Кюрасао, что подтверждает легальность деятельности онлайн-казино. Мы прошли все проверки перед выдачей лицензии на работу, что гарантирует надежность работы генератора случайных числе, правдивость результатов розыгрыша и авторитетность казино.
Служба поддержки казино
Для поддержки игроков круглосуточно работают несколько операторов, с которыми можно оперативно связаться через Live-чат на основном сайте. Имеется также действующий номер телефона и контактная почта, найти которые можно в разделе контактов. Обращаясь в саппорт нашего заведения, просим указывать свой логин для ускорения поиска информации.
Независимо от выбора метода обращения будьте уверены – вы получите оперативную профессиональную помощь с развернутой инструкцией действий. Консультанты придут на помощь в любое время в режиме 24/7.
Преимущества казино
Мы уже указывали о том факте, что не заставляем наших гостей играть на деньги при их недостаточном количестве. Нашим ярким преимуществом является наличие демонстративного режима. Помимо этого, супергеройский игровой портал может похвастаться следующим перечнем достоинств:
Русскоязычный интерфейс и поддержка из России и СНГ. Этот факт исключает проблемы с адаптацией и комфортном пользования всем функционалом ресурса.
Круглосуточный доступ в игровой зал автоматов, благодаря наличию зеркал для обхода блокировок.
Большой ассортимент тематических видеослотов, настольных и карточных игр, слотов с прогрессивным джекпотом, с живыми крупье.
Возможность общения с опытными игроками, ведь в нашем отряде поклонников находятся бывалые, готовые поделиться опытом и помочь постичь первые шаги в азартной сфере.
Быстрая регистрация с выбором вариантов ее прохождения.
Уникальный дизайн сайта, разработанный с учетом ошибок конкурентов и опытом наших стилистов. Он не бросается в глаза и не мешает играть в лучшие лицензионные аппараты.
Быстрый вывод выигрышей. Если вы прошли процедуру верификации, ваш вывод выигрышей не будет занимать 10 минут на электронные кошельки и до 24 на банковские карты.
Реальные отзывы о геройском портале
Благодаря продолжительной деятельности с 2017 года, наше заведение обзавелось уймой откликов от настоящих игроков. Основное число азартных людей рекламируют наш портал, ссылаясь на трепетное отношение к гостям, передаваемое через массу поощрений, прибыльных турниров и ярких акций. Другие поддерживают портал за выдачу приятных подарков в случае длительного отсутствия посетителя на сайте. В этом случае начисляются дополнительные бездепы, подарки депозитного характера или фриспины в День рождения.
Не будем скрывать, имеются и негативные отклики, зачастую связанные с выводом выигрышей. Одним пишут, что зачислили на счет 15 000 рублей и быстро подняли сумму до 100 000. А вывести разрешили лишь часть. Однако, в наших правилах четко прописано, что крупные выигрыши оплачивают частями в течение установленного периода. Мы стараемся адекватно отвечать на каждый отклик наших гостей.